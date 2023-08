Amigo que estava com barbeiro morto no Garota Vip presta depoimento

Gilsonei Vasconcelos Xavier, de 35 anos, também compareceram à especializada para serem ouvidas. Rio - Amigo que estava acompanhando o barbeiro encontrado morto após o Garota Vip prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), nesta quarta-feira (23). Além dele, a mãe, irmã e namorada de, de 35 anos, também compareceram à especializada para serem ouvidas.

De acordo com Neuma Vasconcelos, irmã do barbeiro, o amigo que estava com a vítima momentos antes da confusão contou que Gilsonei foi agredido por um homem após ter cantado uma mulher no evento. "O amigo disse que ele deu em cima de uma mulher e ela se apresentou como delegada e pediu para os seguranças tirarem ele do local. Meu irmão também havia pedido para voltar ao evento e para pedir desculpas para a mulher", disse.



De acordo com Neuma Vasconcelos, irmã do barbeiro, o amigo que estava com a vítima momentos antes da confusão contou que Gilsonei foi agredido por um homem após ter cantado uma mulher no evento. "O amigo disse que ele deu em cima de uma mulher e ela se apresentou como delegada e pediu para os seguranças tirarem ele do local. Meu irmão também havia pedido para voltar ao evento e para pedir desculpas para a mulher", disse.

Depois deste episódio, ainda de acordo com a irmã, um homem, ainda não identificado, começou as agressões contra Gilsonei, que caiu no chão. O barbeiro teria levado diversos chutes quando já estava caído e desacordado. "Uma testemunha disse que viu tudo, que veio um homem em velocidade e empurrou ele. Foi então que ele bateu a cabeça e, com o impacto, ela disse que sentiu até vontade de vomitar", disse.





O caso estava sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca), mas foi transferido para a DHC. A especializada realiza diligências para esclarecer o caso. Câmeras de segurança no entorno do evento também podem ajudar nas investigações.



A DHC também aguarda o resultado de exames laboratoriais, complementares ao laudo da necropsia feita no Instituto Médico-Legal (IML). O laudo apontou que o corpo de Gilsonei não apresentava sinais de violência que justificassem a morte por agressão.



A família pede celeridade da Polícia Civil para descobrir como o barbeiro morreu e como o corpo dele foi parar em um terreno da Aeronáutica, a 2 km do local onde ocorreu a festa.O caso estava sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca), mas foi transferido para a DHC. A especializada realiza diligências para esclarecer o caso. Câmeras de segurança no entorno do evento também podem ajudar nas investigações.A DHC também aguarda o resultado de exames laboratoriais, complementares ao laudo da necropsia feita no Instituto Médico-Legal (IML). O laudo apontou que o corpo de Gilsonei não apresentava sinais de violência que justificassem a morte por agressão.O corpo de Gilsonei foi enterrado na tarde de terça-feira (22), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte. O barbeiro deixou dois filhos de oito meses e 4 anos. Em nota, a organização do Garota Vip disse que, há sete anos, se preocupa e adota "todos os cuidados necessários para que o nosso público se sinta seguro e completamente satisfeito com a experiência" e que não foi comunicada pelos órgãos públicos sobre ocorrências durante o festival, mas soube da morte de Gilsonei 36 horas depois, por meio de veículos de comunicação.

No comunicado publicado nas redes sociais, os responsáveis pelo evento no Rio informaram também que estão à disposição das autoridades para contribuir "no que for possível e ao seu alcance" com as investigações e que têm "total interesse na elucidação de todos os fatos, reiterando o total auxílio na busca e fornecimento de informações necessárias à elucidação dos fatos" e se solidarizou com a família do barbeiro. Confira a íntegra da nota abaixo.



Nota do Garota Vip



"O Garota VIP RJ tem como principal objetivo levar alegria e entretenimento às pessoas que o frequentam. Há 7 anos, nós do Garota Vip Rio de Janeiro, nos preocupamos e adotamos todos os cuidados necessários para que o nosso público se sinta seguro e completamente satisfeito com a experiência.



Destacamos a inexistência de qualquer intercorrência registrada no local e durante o evento pelos órgãos públicos, nesta oportunidade, ou seja, após 36 horas do término do evento, tomamos conhecimento, através de alguns veículos de comunicação, da lamentável e consternada tragédia envolvendo Gilsonei, falecido e cujo corpo teria sido encontrado no interior de um condomínio militar, localizado nas imediações do Parque Olímpico.



A produção do evento se coloca à disposição das autoridades para contribuir no que for possível e ao seu alcance, solidarizando-se com os familiares de Gilsonei nesse momento difícil.



Registramos, ainda, total interesse na elucidação de todos os fatos, reiterando o total auxílio na busca e fornecimento de informações necessárias à elucidação dos fatos."