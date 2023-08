Polícia investiga se empresário aplicou golpe de R$ 6 milhões em investidores de Magé

Rio - Ainvestiga se, dono da consultoria de investimentos, aplicou golpes milionários em dezenas de clientes no município de Magé, na Região Metropolitana do Rio. O empresário parou de atender as ligações dos investidores e bloqueou alguns deles em um aplicativo de mensagem. Clientes afirmam que Eder desapareceu com todo o dinheiro investido na empresa, cerca de R$ 6 milhões. Uma notícia crime também foi protocolada na Polícia Federal para tentar impedir que Eder saia do país.A família do empresário registrou o desaparecimento dele na 65ª DP (Magé) no dia 15 de julho, após investidores da empresa irem à casa da irmã dele, em Magé, em busca de informações sobre o seu paradeiro. No entanto, no dia 31, a família comunicou ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que o homem havia sido localizado.Ao, um cliente lesado pela consultoria contou que sua família investiu R$ 430 mil em 2022, com a promessa de receber mensalmente retorno de 10% sobre o valor. O denunciante, que pediu para não ser identificado, lembra que Eder contou que havia aberto a Lyon Invest para ajudar os investidores lesados pela G.A.S. Consultoria Bitcoin , empresa que tinha como sócio, também conhecido como "Faraó dos Bitcoins". A G.A.S. prometia 10% de lucro em investimentos de clientes no mercado de criptomoedas. O "Faraó dos Bitcoins" está preso desde agosto de 2021. Ele é réu em ações que o acusam de fraude contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, homicídio e tentativa de homicídio."Eu conheci o Eder através da minha mulher, que fechou um negócio com ele. Na época ele disse que se tratava de uma empresa familiar, mas ao longo dos meses fomos descobrindo que havia mais de 50 pessoas investindo", diz o cliente, que também foi vítima da G.A.S Consultoria.A Lyon Invest foi aberta em outubro de 2021 e no início de 2023 começou a apresentar atrasos expressivos no pagamento. "A promessa era de retorno de 10%, depois passou a ser 5%, com a justificativa que eles operam na bolsa de valores. Desde os primeiros meses ele atrasava o pagamento, mas em fevereiro e março o atraso passou a acumular. Em julho perdemos o contato total com Eder" continua a vítima.Clientes perceberam que o empresário havia bloqueado eles e desaparecido com o dinheiro. O escritório onde ficava a empresa, na Avenida das Américas, número 03255, sala 307, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, está fechado. "Está todo mundo desesperado e com receio dele fugir. Por isso procuramos a Polícia Federal, para impedir que ele fuja do país", disse.