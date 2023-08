Líder de quadrilha de roubo e fraude de cartões do SuperaRJ é preso

Rio - A Delegacia Fazendária da Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (23), um homem apontado como líder de uma organização criminosa que roubava, furtava e fraudava cartões do SuperaRJ. Brendon Marques da Silva, de 30 anos, fugiu de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após ter a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara da Comarca de Seropédica, e foi localizado em Angra dos Reis, na Costa Verde. Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão por associação criminosa e corrupção ativa.

O SuperaRJ é um programa de renda mínima instituido pelo Governo do Estado do Rio para enfrentamento e superação da crise econômica provocada pelas medidas de combate à pandemia de covid-19, voltado para a população fluminense em estado de vulnerabilidade social e pobreza. O valor do benefício é de R$ 200, com acréscimo de R$ 80, referente ao auxílio gás, e adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a dois, podendo chegar no valor máximo de R$ 380 por mês.

A prisão foi decretada no último dia 7, após as investigações descobrirem que Brendon ofereceu dinheiro para um vigilante da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Seropédica, na Baixada Fluminense, em novembro de 2021, para que ele facilitasse o furto de milhares de cartões que estavam na sede da pasta e seriam distribuídos para famílias de baixa renda. À época, o caso foi apurado pela 48ª DP (Seropédica). O inquérito apontou que ele era líder da quadrilha, que agiu entre 2020 e 2022, e utilizava ilegalmente os valores pagos pelo programa, após desbloqueio e descarga dos cartões.

As investigações apontaram que Brendon cooptava criminosos para participar dos roubos em que ele não estava e recebia os cartões depois, para descarregar os valores, inclusive com utilização de pessoas jurídicas fraudulentas. A especializada descobriu que o montante era usado na compra de bens e artigos de luxo, bem como no investimento em casas de eventos de Campo Grande, como meio de lavar o dinheiro. O preso também pariticipou diretamente do furto de milhares de cartões no West Shopping, no mesmo bairro da Zona Oeste, em outubro de 2021, onde foi flagrado por câmeras de segurança.

O líder da organização criminosa ainda participou de outros dois roubos, sendo um deles em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em setembro do ano passado, que terminou com as prisões em flagrante de seu cunhado e outros três homens. Na ocasião, a quadrilha levou os cartões que seriam entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social e chegou a trocar tiros com policiais militares durante a fuga. O outro ocorreu em Magé, na Baixada Fluminense, em agosto de 2022, quando bandidos armados em três veículos roubaram 1,6 mil benefícios e fugiram. Um PM participou do crime e é réu em ação penal que tramita na comarca do município.