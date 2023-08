Empresário investigado por aplicar golpes em investidores vai depor na próxima semana

Eder dos Santos Almeida, dono da consultoria de investimentos Lyon Invest, é aguardado para prestar depoimento no início da próxima semana, na Delegacia de Defraudações (DDEF), na Zona Norte do Rio. Ele é

Rio - O empresário, dono da consultoria de investimentos Lyon Invest, é aguardado para prestar depoimento no início da próxima semana, na(DDEF), na Zona Norte do Rio. Ele é investigado por aplicar golpes milionários em investidores que já haviam sido lesados pela G.A.S. Consultoria Bitcoin, empresa que tinha como sócio Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins".

Delegacia de Defraudações investiga suposto golpe milionário cometido pela empresa Lyon Invest Divulgação

De acordo com o delegado que investiga o caso, André Rosa Leiras, algumas vítimas já prestaram depoimento na delegacia nesta semana. Estima-se que pelo menos 50 pessoas foram lesadas por Eder nos últimos meses. "É muito importante que todas essas pessoas se apresentem na Delegacia de Defraudações e registrem o fato. Estamos investigando todas as denúncias e esperamos ouvir o empresário na próxima semana", disse o delegado.



No início da investigação, Eder era considerado desaparecido. A irmã dele chegou a abrir um boletim de ocorrência para registrar o seu paradeiro. No entanto, no dia 31 de julho ele deu notícias à família e o boletim de ocorrência foi arquivado no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Ao DIA, três vítimas afirmaram que Eder parou de atender as ligações e bloqueou alguns deles em um aplicativo de mensagens. Clientes afirmam que o empresário desapareceu com todo o dinheiro investido na empresa, cerca de R$ 6 milhões. Uma notícia-crime também foi protocolada na Polícia Federal para tentar impedir que Eder fuja do país.

Como o empresário agia



Conforme apurado pela reportagem, Eder é o único dono da Lyon Invest, empresa aberta em outubro de 2021. O empreendimento tem sede na Avenida das Américas, número 03255, sala 307, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mas está fechado desde o início de julho. Eder atraia os clientes falando que havia aberto a empresa para ajudar investidores lesados pela G.A.S. O combinado era dar um retorno de 10% sobre o valor investido, porém, no início do ano a realização dos pagamentos começou a atrasar e o lucro caiu para 5%.



Segundo uma das vítimas, que preferiu não se identificar, desde os primeiros meses a Lyon Invest atrasava o pagamento, mas em fevereiro e março o atraso passou a acumular. "Em julho perdemos o contato total com Eder", disse. O investidor investiu R$ 240 mil no negócio.

Uma outra vítima, que também prefere não se identificar, contou que investiu R$ 150 mil no fim do ano passado e depois mais R$ 90 mil em março deste ano. A investidora, que também foi lesada pelo 'Faraó dos Bitcoins', disse que colocou todo o dinheiro que tinha na empresa.



"Éder já estava há um ano com a empresa, pagando direitinho. Eu cheguei nele por uma amiga. Ela me disse que era confiável. No início ele prometeu retorno de 10% sobre o valor investido, mas depois tentou diminuir para 5%. Inicialmente o atraso foi por causa de uma corretora, mas depois percebemos que ele planejou roubar todo esse dinheiro", lamenta a mulher.



"Eu sempre pedi para ele me avisar antes em caso de algum problema. Ele é "171" perfeito. Se fez de amigo de todo mundo. Agora eu estou aqui desesperada, sem nenhum tostão", desabafou.

Nas redes sociais, a Lyon Invest se apresenta como uma mesa proprietária que opera "sem risco e com capital próprio". Na descrição também está a informação que eles oferecem cursos, treinamentos e mentorias. A última publicação da consultoria foi feita no dia 15 de abril deste ano. O site também está fora do ar.



A reportagem tenta contato com a Lyon Invest e com Eder dos Santos desde quarta-feira (23), mas ainda não teve retorno.