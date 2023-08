Guerra entre traficantes e milicianos no Morro do Jordão provoca intenso confronto

Rio - O Morro do Jordão, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, voltou a registrar intenso confronto, na madrugada desta segunda-feira (28). A região vive uma guerra entre traficantes e milicianos pelo controle do território e, segundo relatos, os disparos aconteceram pouco antes das 5h, mas não há registro de feridos. Na manhã de hoje, de acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), houve nova troca de tiros, às 7h36. Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores compartilharam os momentos de tensão. Confira abaixo.

O pau tá quebrando no morro do Jordão pic.twitter.com/fG4TAXPgTy — PAI DO TEU NENÉM (@GNeves2022) August 28, 2023

NOTÍCIA: TIROTEIO NO MORRO DO JORDÃO. (28/08/2023) pic.twitter.com/ahy5RN6rJg — RIO WAR NEWS (@isaicd76745236) August 28, 2023

A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo, que aconteceu durante um confronto entre grupos criminosos rivais na área de mata. Entretanto, ao chegarem ao local, as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) não encontraram os bandidos. A corporação destacou que o policiamento foi reforçado no Morro do Jordão, na manhã desta segunda-feira, e que o batalhão da região tem uma base de policiamento na favela da Chacrinha, que é vizinha à comunidade.

A Zona Oeste é palco, desde o ano passado, de disputas territoriais entre criminosos rivais. A região que foi dominada por milicianos ao longo dos últimos anos, tem sido invadida por traficantes, na tentativa de expandir os pontos de vendas de drogas no Rio. Desde o início do mês, os conflitos se intensificaram no Morro do Jordão, na disputa pelo controle da comunidade e, no último dia 17, os paramilitares teriam retomado o controle do local, o que provocou intenso confronto com o integrantes do Comando Vermelho nos últimos dias.

Fim de semana de violência





Na madrugada de domingo (27), uma troca de tiros causou pânico aos moradores de Rio das Pedras, também em Jacarepaguá, e deixou uma pessoa ferida. O confronto teria ocorrido depois que milicianos que controlam a região teriam encontrado traficantes circulando pela comunidade. A PM foi acionado para o local, depois que um motorista de aplicativo foi baleado e encontraram seu veículo com várias marcas de disparos. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e não há informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara).