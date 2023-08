Perícia identifica terceiro corpo encontrado dentro de carro na Zona Norte

Alexandre Pinto Figueiredo Junior, de 28 anos. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro e aguarda liberação da família. Rio - O terceiro e último cadáver encontrado dentro de um carro no bairro Campinho , na Zona Norte do Rio, foi identificado como sendo de, de 28 anos. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro e aguarda liberação da família.

Agora, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a motivação das mortes de Alexandre, Adeilton Gomes Rocha, de 35 anos, e Ruan Lucas Izaias Oliveira, de 18 anos. O carro com os corpos foram encontrados no último sábado (26), na Rua Dr. Jaime Marques. As três vítimas tinham marcas de tiros pelo corpo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Dr. Jaime Marques.

Manifestação

Após as execuções, manifestantes fecharam a Rua Cândido Benício, na altura do Campinho, sentido Madureira, na manhã de sábado (26). Dois ônibus também foram incendiados.

A região tem sido palco de conflitos entre traficantes e milicianos pela disputa do controle da área. Por conta dos óbitos, um grupo incendiou dois ônibus na Rua Cândido Benício, sentido Madureira.

Nas redes sociais, uma pessoa relatou que os três corpos seriam de moradores mortos por criminosos. "Traficantes do Comando Vermelho, da Praça Seca, executaram três moradores no Morro do Campinho. Eles estavam voltando de uma festa quando foram enquadrados e mortos", publicou. Porém, a Polícia Civil não confirmou a informação. Segundo a especializada, os investigadores vão investigar se as mortes têm relação com o tráfico de drogas ou a milícia.

Não há informações sobre o sepultamento de Alexandre, Adeilton e Ruan Lucas.