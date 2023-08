Corpo de moradora baleada durante guerra entre traficantes em Nova Iguaçu é sepultado

Rio - Familiares e amigos se despediram, na tarde desta terça-feira (29), de Aline Ferreira Cussate, de 35 anos, morta após ser atingida por um tiro no joelho na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O sepultamento aconteceu às 16h no cemitério do município. A moradora foi baleada no início da manhã de domingo (27), quando voltava do trabalho, durante uma guerra por domínio de territórios entre traficantes de facções rivais da região.

Aline foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ela passou por cirurgia, mas teve piora no quadro clínico ao ser detectado uma trombose ocasionado pelo ferimento. De acordo com a unidade de saúde, a paciente morreu na segunda-feira (28).

Nas redes sociais, uma amiga da moradora lamentou a morte dela e criticou a violência na comunidade. "Hoje você nos deixou. É triste demais saber que não vou ver mais esse sorriso, tudo por causa de uma maldita guerra. Mais um inocente morre", desabafou a amiga.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se está investigando os responsáveis pelo disparo.