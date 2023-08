MPRJ e Polícia Civil investigam bullying de profissionais contra aluno em Friburgo

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil estão investigando um caso de bullying cometido por seis profissionais contra um aluno de 3 anos do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Leda Tavares Moreira, em Vila Nova, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Segundo a denúncia, as funcionárias fizeram uma aposta sobre o peso da criança, que pagaria uma quantia em dinheiro para quem acertasse quantas arrobas a vítima pesava. A unidade de medida é usada para pesar bois. O caso aconteceu no início de junho.

De acordo com o MPRJ, a Promotoria da Infância e da Juventude de Nova Friburgo teve conhecimento do episódio no último dia 14 de agosto. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar os fatos e, por envolver uma criança, a investigação tramita em sigilo. A 151ª DP (Nova Friburgo) também instaurou um inquérito policial e as profissionais que praticaram bullying contra o estudante começaram a prestar depoimento na distrital nesta quarta-feira (30).

Segundo a denúncia da vereadora Priscilla Pitta (Cidadania), as funcionárias envolvidas são a diretora e seis auxiliares, que teriam doado R$ 10 reais cada para a aposta. A própria diretora teria ido à sala de aula, na parte da tarde, conduzido a criança até a cozinha da escola e a obrigado a se pesar na balança. Neste momento, a vítima teria se recusado e começado a chorar. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação repudiou o ocorrido, informou que foi aberto um procedimento administrativo para apurar a denúnica e que a profissional foi afastada do cargo preventivamente até que se apurem os fatos.

A Secretaria disse ainda que a esteve na unidade realizando o acolhimento e prestou o apoio necessário à mãe do aluno. "É importante destacar também que a referida denúncia foi encaminhada para a direção escolar, que retornou informando sua versão dos fatos e, imediatamente, foi exonerada a pedido de sua função. Sendo assim, a equipe da Secretaria Municipal de Educação deu todo o respaldo administrativo para a continuidade da gestão escolar e acompanhamento dos servidores e estudantes na escola".

A pasta afirmou também que, "diante da possibilidade de veracidade da denúncia narrada e da gravidade da descrição dos fatos que envolvem um estudante, é dever da Secretaria Municipal de Educação encaminhar para apuração e permitir a defesa prévia dos envolvidos, o que prontamente cumpriu desde 10 de agosto de 2023, quando tomou ciência do ocorrido". O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, declarou que, em caso de comprovação de culpa pela Justiça, as servidoras, mesmo que concursadas, serão exoneradas por justa causa.