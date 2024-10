Pai pede justiça para barbeiro baleado no rosto; rapaz está no CTI

Rio - Seis dias após ser baleado no rosto, Patrick Lopes de Oliveira , 29, precisou ser transferido para o Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. A 34ª DP (Bangu) investiga o caso, mas, até agora, o autor dos disparos ainda não foi identificado pelos agentes.

O pai da vítima, Cristiano Britto, 51, vem acompanhando apreensivo o quadro clínico do filho, que permanece em estado grave. Para o familiar, a polícia informou que as investigações estão avançando de forma sigilosa.

"Eu estou aguardando o trabalho da polícia, sei que ele vão resolver esse problema. Eu quero que ele seja preso, que pague pelo o que fez. Que a justiça seja feita", desabafou Cristiano.

A família diz que o autor do disparo é conhecido por todos na região, contudo, a polícia ainda não confirmou que o homem apontado pelas testemunhas é investigado pelo crime. O caso aconteceu no último domingo (30), por volta das 23h, na Estrada da Cancela Preta.

Após o ataque, Cristiano disse que o rapaz fugiu e enviou um áudio em um grupo de mensagens, chorando e pedindo para não ser tratado como um "monstro", demonstrando estar arrependido do que fez. Na quarta-feira (2), Britto recebeu a informação de que o filho perdeu a visão esquerda após o ataque . Contudo, os médicos pretendem realizar uma avaliação mais detalhada para saber se Patrick sofrerá sequelas.

"O médico falou que ele pode ter sequelas, mas não confirmou nada ainda. Então, acima de tudo, estamos com muita fé em Deus. Quando chegar o momento certo, vamos ver o que de fato causou nele [o tiro]. Eu sou viúvo e ele é meu único filho, agora eu tenho que pensar só que ele vai precisar de mim", desabafou ao DIA.

O incidente teria começado por causa de uma briga entre o atirador e duas mulheres. Patrick estava em um bar com um amigo, que seria ex-companheiro de uma das envolvidas. A discussão ocorreu perto do carro desse amigo, e Patrick foi até o veículo para removê-lo da área. Nesse momento, o agressor se aproximou e atirou.

Após o disparo, o carro automático, com o pé de Patrick ainda no acelerador, avançou e colidiu com um muro. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento, mostrando também o suspeito armado