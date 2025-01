Criminosos usam drone para monitorar movimentação de policiais em comunidade da Zona Norte

Rio - Vídeos que circulam nas redes sociais nesta quinta-feira (9) mostram criminosos usando drones para monitorar a movimentação de policiais em uma comunidade da Zona Norte. A situação é investigada pelas polícias Civil e Militar.

Nas gravações, traficantes utilizam tecnologia avançada para verificar em que ruas as viaturas da PM vão passar para avisar aos criminosos que estão perto por um rádio transmissor. As Ruas São Pedro e Iguaíba, em Cascadura, que dão acesso ao Morro do Dezoito, em Quintino, são citadas nas imagens. No entanto, não é possível identificar onde os traficantes estão posicionados.

Veja o vídeo:

Vídeos que circulam nas redes sociais apontam traficantes usando um drone para monitorar policiais em um dos acessos ao Morro do Dezoito, em Quintino



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/FtTL8Iyzo4 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 9, 2025

Segundo a Policia Militar, o vídeo foi encaminhado ao setor de inteligência do 9º BPM (Rocha Miranda) que atuará em conjunto com a Policia Civil para identificar e prender os responsáveis.

Já a Polícia Civil informou que investiga e monitora as ações de grupos criminosos na região. Agentes realizam diligências para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos.