Ônibus são sequestrados e usados como barricadas no Engenho Novo

Rio – Dois ônibus foram sequestrados na altura do Centro Universitário Celso Lisboa, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, e utilizados como barricadas na Avenida Marechal Rondon, no mesmo bairro, na manhã desta segunda-feira (13). Os coletivos circulavam nas linhas 239 (Água Santa x Castelo) e 383 (Realengo x Praça da República).

Um vídeo mostra o momento em que a ação era realizada. Os criminosos também puxaram uma caçamba de lixo e a colocaram no meio da rua, como forma de travar o tráfego dos veículos.

Ônibus são sequestrados e usados como barricadas na Avenida Marechal Rondon, em Engenho Novo, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (13).



Em nota, a concessionária Rio Ônibus enfatizou que em 2025, quatro ônibus já foram sequestrados e reiterou o apelo às autoridades de segurança pública no Rio. "É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", afirmou o comunicado.

Segundo a Polícia Militar, criminosos tentaram obstruir vias em diferentes pontos da região. No entanto, todas foram liberadas após a ação dos agentes. Um homem foi detido e conduzido à 25ª DP (Engenho Novo), ateando fogo em objetos nas ruas.