Bandidos deixam homem nu durante assalto a borracharia em Coelho Neto

Rio - Uma vítima de assalto teve a bermuda arriada pelo criminoso durante roubo a uma borracharia em Coelho Neto, Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (15), por volta das 1h20. Uma outra pessoa presente no local sofreu um tapa no rosto.

Criminosos assaltam uma borracharia em Coelho Neto, Zona Norte do Rio. Um deles deixou uma vítima com a bermuda arriada.



Créditos: Divulgação / Informe Rocha Miranda pic.twitter.com/MMBemZqt0x — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2025

Imagens das câmeras de segurança flagram o momento em que os bandidos chegaram em uma moto e renderam os funcionários e clientes do local.

A Polícia Civil informou que a 40ª DP (Honório Gurgel) investiga o caso e busca apurar os autores do crime.

A Polícia Militar afirmou que não foi chamada para o caso, mas reforçou que o 9º BPM (Rocha Miranda), o batalhão atua na região de Marechal Hermes com motopatrulhas e viaturas com rondas constantes.