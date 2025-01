Milícia cobrava estacionamento em hospital público de Jacarepaguá

Rio - O estacionamento usado por pacientes e funcionários do Hospital Municipalizado Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, era controlado pela milícia. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, terça-feira (21), durante vistoria da prefeitura na unidade de saúde que, até o fim do ano passado, era administrada pelo Governo Federal.



Segundo o chefe da pasta, a organização criminosa controlava um terreno que fazia parte do hospital como estacionamento e cobrava valores elevados para pacientes e profissionais. O espaço fica em frente à unidade, na Estrada Grajaú-Jacarepaguá.

As denúncias recebidas dão conta de que o preço para usar o estacionamento variava entre R$ 50 e R$ 150.



Desde o fim do ano, quando a prefeitura assumiu a unidade, a área foi reintegrada e passou a fazer parte do plano de reestruturação. Com isso, o estacionamento será reformado e passará a atender gratuitamente aos pacientes e funcionários.



"Abrimos um processo de apuração para entender o que aconteceu. O próprio hospital já havia feito uma queixa à Polícia Civil. E a Polícia Federal também será envolvida para analisar como isso acontecia e nenhuma providência foi tomada até então. São alguns anos que isso estava dominado por um poder paralelo", explicou Soranz.



O secretario disse que a subprefeitura já trabalha dentro do estacionamento com máquinas e que o local será devolvido à população. "Isso não vai voltar a acontecer", garantiu Soranz.



Reestruturação

O plano de reforma do Hospital Municipalizado Cardoso Fontes conta com um investimento de R$ 210 milhões repassados pelo Ministério da Saúde. Com a reestruturação, o objetivo é aumentar o número de leitos de 182 para 250 e elevar o total de procedimentos de 84 mil para 160 mil por ano.

Também estão previstas, entre as reformas estruturais, a ampliação dos CTIs, melhorias nos acessos e reforma na cozinha da unidade, além da manutenção de equipamentos, como tomógrafos. A primeira ação deve ser a reabertura da emergência da unidade, prevista para o dia 1º de março deste ano.