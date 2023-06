Leny Andrade, ícone do samba-jazz no Brasil, é internada em hospital na Zona Oeste

Rio - Considerada a Diva do samba-jazz brasileiro, Leny Andrade foi internada no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após um quadro de insuficiência respiratória, com broncoaspiração, durante o último dia 12 de junho.

Segundo informações divulgadas pela equipe da cantora, que está com 80 anos, exames constataram que se tratava de uma pneumonia. A artista está internada no Centro de Terapia Intensiva, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (20) em suas redes sociais.