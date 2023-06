Movimentações no perfil de Instagram de Glória Maria surpreendem seguidores

Rio - Atividades registradas no perfil de instagram oficial de Glória Maria fizeram os fãs serem surpreendidos nesta quinta-feira (15). A rede social da jornalista recebeu novas publicações, com duas fotos da apresentadora e uma frase. Os conteúdos também foram divulgados nos stories.

"A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso", diz a mensagem

Diversos internautas chegaram a comentar, acreditando que Glória seria quem estava usando o perfil, mesmo após ter morrido. "Pensei que você ainda estava aqui", disse um. "Mas ela não tinha morrido?", questionou outro. "Tomei um susto quando vi a postagem", escreveu uma terceira.

"A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso", diz o post.

Ainda incrédulos com a morte da apresentadora, admiradores comentaram na postagem. "Eterna, e que legado!", afirmou um. "A sensação que eu tenho é de que ela não faleceu… Super estranho ver algo relacionado à Glória e cair na real que ela infelizmente se foi!", lamentou outro.

Glória Maria morreu no início de fevereiro deste ano. Antes da morte, a apresentadora ficou internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a Globo, em nota divulgada na época.