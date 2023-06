Neymar promove leilão beneficente após perdão de Bruna Biancardi

Rio - O jogador de futebol Neymar Jr. realizou, na noite desta quinta-feira (22), a terceira edição do leilão beneficente promovido pelo Instituto que leva seu nome. Esta foi a primeira aparição pública do jogador ao lado da namorada, Bruna Biancardi, após a carta aberta em que pede perdão por ter traído a companheira, que espera um filho do relacionamento dos dois. O atleta posou para os fotógrafos ao lado de David Lucca, um de seus herdeiros e da influenciadora.

Grandes nomes do esporte, como o jogador do Real Madrid, Rodrygo Goes, e Hortência Marcari e Janeth Arcain, ídolos do basquete feminino, também marcaram presença no leilão. Esta foi a primeira aparição pública do jogador após a carta aberta em que pede perdão para a namorada Bruna Biancardi, de quem espera um filho.

O evento traz em destaque experiências internacionais com o Neymar Jr., partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador, uma partida de pôquer com Neymar em um Cruzeiro e dois ingressos para a Farofa da Gkay com posts no Instagram da influencer.