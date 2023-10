Vídeo: Tempestade destrói igreja e santa permanece intacta

Nesta quinta-feira (26), uma tempestade de granizo arrancou o telhado e causou enorme estrago em uma igreja na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Diante do cenário de total destruição, um fato em particular chamou a atenção dos frequentadores da capela Santa Edwiges, padroeira dos pobres e endividados. A imagem da santa permaneceu intacta. De acordo com Viviane Taconi Pereira, membro da comunidade, apenas o sacrário, que é o cofre onde fica a Eucaristia, também não sofreu avarias. As informações são do Portal Metrópoles.



“No nosso entendimento como cristãos, acreditamos que Santa Edwiges ficou o tempo inteiro ao lado do sacrário, cuidando de Jesus. Para nós, é um grande milagre”, disse Viviane. Ela explicou que a imagem não contava com qualquer proteção especial. “Estava em local alto, sem nenhum tipo de proteção, não estava presa em nada, não estava amarrada em absolutamente nada."



O desafio dos fiéis agora será reconstruir a igreja. "A comunidade tem que se unir ainda mais para recuperar o que foi perdido. Mas a gente confia na intervenção de Santa Edwiges e ela não ficou ali intacta à toa”, afirmou Viviane. Assista!

