Cena de Terror: Aluno fantasiado de 'Pânico' é preso após causar tumulto em faculdade

Na noite desta quinta-feira (26), alunos do Centro Universitário Brasileiro (Unibra), em Recife (PE), viveram momentos de terror. Um estudante de 24 anos causou correria entre colegas ao chegar na sala de aula portando uma faca artesanal e fantasiado de "Ghostface", personagem da série de filmes de terror “Pânico”. O jovem foi preso e autuado por lesão corporal e ameaça. Na mochila, ele carregava um aparelho de choque portátil, seringa, canivete, chaves de fenda e agulhas. Não houve registro de feridos. As informações são do Portal G1.



Segundo a Unibra, a polícia foi acionada após turma se sentir ameaçada pelo colega fantasiado. Agentes não encontraram arma de fogo em poder do jovem e não houve tiroteio ou qualquer outro ato de violência. Uma aluna também foi detida "por supostamente estar indicando ao suspeito pessoas que deveriam ser agredidas", informou a Polícia. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. Assista!

Aluno fantasiado de 'Pânico' é preso após causar tumulto em faculdade



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/XtG8s1yi62 — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 27, 2023 O pessoal não perde tempo pra gravar, se fosse eu ja tava tão longe. Unibra pic.twitter.com/1IE3mB66Fr — RH do paramore (@mariliagmenezes) October 26, 2023 A Unibra sempre sendo memorável KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/1mO8IbwYfp — GAROTO POLAROID (@Um_Garotx) October 27, 2023