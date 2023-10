Não era amor, era cilada! Motorista escapa de criminosos após ser atraído por mulher

Um motorista conseguiu por pouco escapar de uma emboscada montada por bandidos armados na zona oeste de São Paulo. A vítima foi atraída por uma mulher em modalidade criminosa conhecida como "Golpe do Amor", geralmente aplicada por meio de aplicativos de relacionamento. O caso aconteceu na última quarta-feira (25). As informações são do Portal Metrópoles.



Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram momento em que homem para o carro para se encontrar com a jovem. Em seguida, bandidos saem de surpresa de uma viela, mas motorista percebe o ataque e consegue fugir. Especialistas alertam que encontros virtuais devem ser marcados em lugares públicos movimentados, como shopping centers. Nunca em locais afastados e desertos.



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que não recebeu registro de ocorrência sobre o caso. Assista!

Um motorista escapou de uma tentativa de sequestro pelo chamado “golpe do amor” na zona oeste de São Paulo na tarde da última quarta-feira (25/10).



