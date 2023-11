Vídeo: Esposa de ginecologista agride paciente por ciúme

Durante crise de ciúmes, a esposa de um médico ginecologista agrediu uma jovem de 20 anos que realizava consulta em uma clínica privada em Recife, capital de Pernambuco. A mulher, que também é médica, não teria gostado do fato da paciente estar usando calça, em vez de saia. Como a unidade não disponibiliza aventais, ela precisaria despir-se da cintura para baixo. O caso aconteceu na última segunda-feira (30) e está sendo investigado pela Polícia Civil. As informações são do jornal Diário de Pernambuco.



Segundo relato da vítima, a agressora agiu com grosseria desde que a viu no consultório. Em seguida, já durante o exame, a mulher arrancou com violência o aparelho introduzido na região íntima da jovem e começou a agredi-la. Assista!

Esposa de ginecologista agride paciente por ciúme



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/ae6glN5tT3 — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 1, 2023