Vídeo: Jovens despencam de roda gigante

Na noite de terça-feira (31), duas adolescentes, uma de 11 anos, e outra de 13, caíram de uma roda gigante no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. As jovens foram socorridas no local e levadas para o hospital da cidade, que fica a 57 quilômetros de Manaus. Em seguida, foram transferidas para a capital. As duas se feriram na queda e passam por exames. As informações são do Portal G1.



Testemunhas relataram que a trava de segurança falhou e a cadeira se abriu. A mais velha caiu imediatamente, enquanto a mais nova ficou pendurada antes de saltar do brinquedo ainda em movimento.



O Corpo de Bombeiros informou que o parque de diversões, que havia sido instalado há dois dias, foi interditado. Assista!

Jovem cai de roda gigante



