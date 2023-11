Vídeo: mulher perde horário de voo, burla segurança e faz avião parar ao correr na pista

Uma cena no mínimo inusitada ocorreu em um aeroporto da Austrália na última quarta-feira, 1º: após perder o horário do voo, uma mulher burlou a segurança do local e correu para a pista exigindo permissão para embarcar na aeronave, forçando o piloto a desligar o motor.



Incrédula, uma testemunha relatou ao jornal Incrédula, uma testemunha relatou ao jornal The Sun : “Ela estava tentando gritar com o piloto, tentando chamar a atenção dele e pular, foi bizarro”. Após a negligência, a mulher teria sido presa. Assista ao momento inusitado: