Iguaçuano viraliza ao oferecer massagem em trem da Supervia

Imagine receber uma massagem de 10 minutos durante uma viagem de trem no Rio por apenas R$ 10? Pois esse serviço existe, e transformou-se em sucesso após vídeos como esse viralizarem nas redes sociais.

Em entrevista ao SBT, Sérgio Sapê, de 44 anos, revelou que começou a oferecer seus serviços meses atrás no ramal de Japeri. Com o sucesso, o massoterapeuta recebeu um convite de uma cliente para atender em uma clínica em Nova Iguaçu. Mas ele mantém os atendimentos no trem duas vezes por semana.