Vídeo: Jovem morre ao cair de moto logo após praticar roubo

Nesta terça-feira (7), por volta das 10h da manhã, um menor infrator de 17 anos morreu ao cair de moto logo após praticar um assalto na zona norte de São Paulo. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram momento em que o jovem chega na garupa de um comparsa e emparelha com a motocicleta da vítima, um idoso de 66 anos. Durante a fuga, o adolescente perde o equilíbrio e cai na lateral da via. O segundo suspeito, ainda não identificado, conseguiu escapar com o veículo roubado, uma Honda CB 650 avaliada em R$ 51 mil. As informações são do Portal UOL.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o adolescente chegou a ser socorrido, mas faleceu ainda no local. Uma arma de brinquedo usada no assalto foi encontrada ao lado do corpo. A causa da morte está sendo apurada pela polícia, mas a suspeita é que o infrator tenha sofrido um mal súbito. Assista!

Jovem morre ao cair de moto logo após praticar roubo



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/1OaooYXXVN — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 8, 2023