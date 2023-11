Violência sem limites! Ladrão rouba mulher que conduzia cadeirante

Parece não haver mais limites para a criminalidade no Brasil. Uma mulher que conduzia um cadeirante pela orla de Santos, no litoral de São Paulo, teve a corrente de ouro arrancada por um ladrão que passava de bicicleta. O bandido fugiu junto com um comparsa, mas ambos acabaram presos. Segundo a Prefeitura de Santos, agentes que monitoravam as câmeras de segurança alertaram o patrulhamento de rua, que conseguiu deter os dois jovens de 18 anos. A corrente, avaliada em R$ 2 mil, foi devolvida à vítima. O caso ocorreu na última sexta-feira (3/11). As informações são do Portal Metrópoles. Assista!

