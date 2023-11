Vídeo: Idoso luta contra assaltante armado

Nesta quinta-feira (9), um idoso de 68 anos reagiu a assalto e lutou contra criminoso armado no bairro Jardim Beatriz, na zona sul de São Paulo. Pessoas que passavam pelo local defenderam a vítima e agrediram o infrator, que portava uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal. A arma não estava em condições de uso. As informações são do Portal Metrópoles.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado, o suspeito foi detido e confessou o crime. Ele foi encaminhado à Assistência Médica Ambulatorial do Jardim Icaraí Quintana. O idoso também recebeu atendimento médico e passa bem. O caso foi registrado como roubo pelo 101° DP (Jardim das Imbuias). Assista!

