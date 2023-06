Zeca Pagodinho está de volta ao Brasil após esgotar ingressos em turnê no exterior

Rio - Depois de esgotar ingressos em sua turnê pelos Estados Unidos e Canadá, Zeca Pagodinho voltou ao Brasil, anunciando uma nova temporada fora do país. O artista foi sucesso em shows por espaços como Los Angeles, Chicago, Nova York, Miami, Orlando, Boston e Berkeley, nos Estados Unidos, além de Montreal e Toronto, no Canadá.

“Foi muito bacana ter feito esta turnê e levar nosso samba para o povo brasileiro que mora fora e sente falta do nosso país. E também para os estrangeiros que curtem nossa música”, comentou o artista, que embarca para São Paulo para o Festival Turá, no próximo fim de semana. O sambista ainda se apresenta em Minas Gerais e em Brasília, antes de partir para mais uma temporada fora.



Em meados de julho, Zeca Pagodinho inicia outra turnê internacional. Será a vez de países europeus, com apresentações marcadas em Portugal e Dublin na capital irlandesa. Em outubro, o cantor volta para shows na Inglaterra, Suécia, Holanda, França e Espanha.

”Alô, galera, Zeca está na área. Os shows desta viagem foram emocionantes e agora é hora de matar a minha saudade do público daqui”, afirmou.