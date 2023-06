Cria de Caxias conquista prêmio internacional

De Duque de Caxias para o mundo. É o que Laís Dantas está vivenciando ao conquistar o prêmio de Melhor Filme na Competição Oficial Internacional de Curtas-metragens do 12º Festival Internacional de Cine Político (Ficip). Realizado em Buenos Aires, na Argentina, Laís venceu no dia 31 de maio seu primeiro festival como diretora de cinema ao dirigir e roteirizar o filme Desova.

Produzido pela Quiprocó Filmes, o tema do curta-metragem é o desaparecimento forçado de pessoas na Baixada Fluminense. O filme Desova busca compreender ao longo de 25 minutos as técnicas do Estado de sumir com corpos e mostra a tentativa de mães e familiares das vítimas em lidar com o trauma através da criação de coletivos e grupos de apoio.

Apesar de ser o primeiro festival como diretora de cinema, Laís Dantas conta com uma carreira repleta de experiências no audiovisual. Ela estudou Publicidade e Propaganda na Unigranrio e Fotografia na EAV Parque Lage e Audiovisual com o coletivo Mate com Angu. Como diretora e diretora de fotografia, lançou em 2019 um média doc chamado NuFlow, sobre batalhas de rima e slams.

Também como diretora assinou projetos no Canal Brasil, Instagram, Porta dos Fundos e Quebrando o Tabu. Fez a direção de fotografia do curta A Mulher do Fim do Mundo, do mini-doc Respeita Nosso Sagrado e do longa Rio, Negro, os dois últimos da Quiprocó Filmes. Além disso, atuou em projetos voltados para mídia digital para nomes como Dove, Natura, Ibeu e Instituto Marielle Franco.

Em post em seu perfil oficial no Instagram, Laís Dantas descreveu a felicidade de conquistar um prêmio internacional e explicou como essa conquista é um marco em sua carreira.

"Feliz demais em anunciar que meu curta-metragem Desova ganhou a Competição Internacional de Curtas-Metragens no 12º Festival Internacional de Cinema Político (Ficip) em Buenos Aires, Argentina. Competindo contra filmes de 14 países, Desova saiu vitorioso na categoria de Melhor Curta. Esta conquista marca um marco significativo em minha carreira e tenho a honra de compartilhar essa conquista com todos vocês", contou.