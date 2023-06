Orquestra nas escolas públicas da Baixada Fluminense

Democratizar o acesso à música de concerto sempre foi um dos pilares da Orquestra Sinfônica Brasileira. Por isso, entre os dias 12 e 15 de junho, a OSB promove, pelo segundo ano, um circuito de concertos didáticos em escolas públicas da Baixada.

Um quinteto de metais se apresentará em quatro instituições da região (Escola Municipal Frei Mauricio Viann e Escola Municipal Pedra Lisa, ambas em Japeri; Ciep 369, em Duque de Caxias; e Escola Municipal Boa Esperança, em Paracambi) com um repertório que inclui Pixinguinha, Luiz Gonzaga e Ernesto Nazaré.

A Orquestra atua nesses territórios há três anos e, desde 2022, iniciou atividade canto coral com alunos dessas escolas. Antes de o quinteto executar as obras, os estudantes vão demonstrar o aprendizado das classes com apresentações de corais, formados por crianças de 8 a 12 anos, com canções da música brasileira, como Olhos Coloridos e Ginga.

No concerto, os alunos aprendem mais sobre os instrumentos, a orquestra, compositores e obras. O circuito faz parte do projeto Conexões Musicais, realizado pela Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira desde 2017, e conta com patrocínio da NTS — Nova Transportadora do Sudeste. "Ao levarmos o Conexões Musicais da OSB para as escolas, entregamos a cada criança o que lhe é por direito: cultura", diz Elber Ramos, Coordenador Educacional da OSB.

Confira a programação no Instagram @osbrasileira ou no site https://www.conexoesmusicais.com.br.