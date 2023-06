Ocupação Noite das Estrelas na Maré

Homenageando os shows organizados pela comunidade LGBTQIAP dos anos 80 e 90, a Noite das Estrelas é uma ocupação artística que acontece durante as tardes de todos os domingos de junho e julho pelas ruas do Complexo de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio.

Com o elenco, balé e idealização compostos por artistas negros, LGBTQIAP e de favela, a Noite das Estrelas fala sobre o passado, o presente, o futuro e traz histórias que não poderiam se perder com o tempo.

Dando um belo rolé de cria, a intervenção artística idealizada pelo coletivo Entidade Maré, com direção de Paulo Victor Lino e Wallace Lino, tem como proposta principal honrar a memória de artistas LGBTQIAP e reconhecer sua importância para a identidade cultural do Complexo da Maré e da cidade do Rio.

"A Noite das Estrelas é um espetáculo que fala sobre 'escrevivências' e ancestralidades. É muito importante para mim, enquanto uma travesti, estar tendo essa representação de outras travestis do passado. As duas diretoras do trabalho captaram coisas que eu jamais esperaria que um artista da Maré poderia captar. Isso também é sobre história. Tudo que a Noite das Estrelas está trazendo é história, eu sou a próxima história para o próximo futuro", conta Lua Brainer, que compõe o grupo de intérpretes da intervenção artística.

As apresentações vão até o dia 9 de julho e o ponto de encontro é no mototáxi da Rua Teixeira Ribeiro, às 15h30. O grupo passa pelas ruas da Maré, aparelhos culturais e instituições parceiras com exposições, danças, performances, projeções e finaliza o trajeto na quadra da escola de samba Gato de Bonsucesso.

A ocupação contará também com a exposição A Noite das Estrelas uma galáxia imorrível, que explana a história da cultura LGBTQIAP mareense através de fotografias. As obras estarão expostas na Lona Cultural Herbert Vianna até o dia 29 deste mês.

Na sinopse da produção, o grupo enfatiza que "a noite das estrelas está aqui! Em todos os tempos, esteve antes, está agora e estará no futuro...os shows LGBTQIAP da Maré que nasceram na década de 80 estão vivos! Essa memória que se faz infinita pelo mundo da negrura e transborda pelas ruas, te convida para viver as multidimensões desse universo feito por multidões. É brilho, close, corpa, festa que dorme na encruzilhada da Noite de uma terra negra". O evento é gratuito e tem duração de duas horas.