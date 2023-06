Projeto educa mais de 80 jovens na Vila Operária

Na vida de mais de 80 crianças e adolescentes da Vila Operária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a pergunta "quando tem oficina de novo?" é acompanhada com um grande sorriso e brilho nos olhos de quem administra o projeto social Vida Operária, no Centro do bairro. Organizado pelo jovem Samuel Jordan, de apenas 18 anos, a iniciativa foca há dois anos no desenvolvimento educacional da juventude por meio de cursos e ações práticas.

"Quando crescemos perto de uma realidade de vulnerabilidade social, temos uma visão diminuída do que o mundo tem para oferecer, pela dificuldade financeira ou estrutura emocional. Então, no final de 2021, junto com a minha família, tive a idade de ministrar aulas, palestras e oficinas de educação social para crianças e adolescentes. Aqui eles aprendem de reciclagem à empoderamento", comenta o idealizador.

A disposição para mudar o cenário do bairro foi tanta que, hoje, o Vida Operária faz parte do Movimento Luz na Educação (LED). Além disso, Samuel Jordan foi indicado ao prêmio Jovem Transformador na rede Ashoka Brasil, que reúne empreendedores sociais no mundo inteiro.

Porém, para ele, o mais importante ainda é o retorno dos seus alunos. "Eu percebo que aqui eles ficam à vontade. Eles falam das suas necessidades, demandas e são escutados. O que é incrível, pois percebemos que o projeto faz diferença na vida deles", destaca.