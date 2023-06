Originais do Charme agitam o subúrbio carioca

Companhia de dança charme tradicional do Brasil que se propõe a manter ativa o gênero consagrado nos bailes das décadas de 1980 e 1990, os Originais do Charme estão agitando o subúrbio carioca com o espetáculo “Na Área”, que chega à Arena Carioca Gilberto Gil, em Realengo, neste domingo (25), às 18h. Com direção geral de Marcus Azevedo, o projeto, que tem ganhado projeção nacional com seu time de dançarinos charmeiros entre 40 e 60 anos, conhecidos como “cascudos”. A iniciativa é contemplada pelo edital FOCA 2022, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro através da Secretaria Municipal de Cultura. A entrada é gratuita.

"Frequentamos bailes, temos muitos alunos em turmas de danças urbanas, e percebemos ser clara essa necessidade de um projeto de dança que representasse os “cascudos”, os dançarinos da geração pioneira do charme. Eles foram responsáveis pela popularização do gênero. Buscamos agora nos fortalecer como grupo num esforço genuíno para a sua profissionalização. Por isso, queremos resgatar esse período como forma de registro cultural/artístico. Não existe hoje ninguém no Rio de Janeiro que se proponha a fazer algo do tipo em versão de espetáculo. O Charme Carioca difundido pelos corpos periféricos, elegantes e dançantes de seus próprios personagens originários", exalta Marcus Azevedo.

A Arena Carioca Gilberto Gil fica localizada na Av. Marechal Fontenele, nº 5.000, Realengo. O espetáculo é gratuito e é recomendado para todas as idades. Interessados devem acessar o Instagram @originaisdoc/ e clicar no link disponível no perfil para retirada de ingressos.