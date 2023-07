Desafios das mulheres negras para empreender

O Brasil alcançou um marco inédito no último ano, com um número recorde de mulheres à frente de empreendimentos. Segundo estudo do Sebrae, baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, o país contava com 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no terceiro trimestre do ano passado, representando o maior contingente de empreendedoras na história. Entre os Estados brasileiros, o Rio de Janeiro e o Ceará despontam como líderes, concentrando o maior número de empreendedoras.

No entanto, mesmo diante desse cenário promissor, a pandemia trouxe desafios inesperados para as empreendedoras negras. Pesquisas do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de 2022, revelam que elas foram as mais afetadas pela crise da COVID-19, registrando perda de faturamento de 76%, enquanto a média dos outros empreendedores foi de 68%.

“A pandemia da COVID-19 só jogou luz a uma questão muito vivenciada pelas mulheres negras. Apesar de sermos a maioria da população brasileira, sofremos com poucas oportunidades, sejam elas de estudo ou de prosperar nos negócios. É fundamental que essas mulheres busquem ferramentas acessíveis para alavancar seus negócios”, analisa a coordenadora executiva da Agência Narra, Priscilla Souza, uma das idealizadoras do Programa “A Mãe Tá ON”, formação para mulheres moradoras de territórios periféricos.

Bárbara Lourenço, moradora de Magé, na Baixada Fluminense, é uma das alunas do Programa “A Mãe Tá On” e atua na área de capacitação para jovens e adultos. Ressalta que o maior desafio foi garantir a sustentabilidade financeira de sua empresa: “Minha empresa existe desde 2017 e meu maior desafio foi manter as finanças em dia”. Além dessa iniciativa que ajudou Bárbara, há outras que apoiam empreendedoras no Estado do Rio de Janeiro como: @asjosefinascolab, @malocacidania, @autoestimadiva e @mulheresindependentesdaprovi.