Artista de Belford Roxo expõe em galeria de arte de São Paulo

A Baixada Fluminense é um território onde se encontra um número expressivo de pessoas que se dedicam às linguagens artísticas, e Felipe Ferreira, morador de Belford Roxo, é um deles. Artista Visual, iniciou seus trabalhos em fotografia e vídeo, mas atualmente se dedica à cianotipia, um processo de impressão monocromático, em tons azuis, descoberto no século XIX. Ao resgatar essa possibilidade de criação artesanal, confere um aspecto contemporâneo a um meio histórico e tradicional.

Até o dia 05 de agosto, dois trabalhos de Felipe estarão presentes na NOT SAMO, coletiva organizada pela Galeria Dezoito, na Vila Madalena, em São Paulo. Com participação em exposições coletivas em diversos estados, seu nome faz parte de uma nova geração da Baixada Fluminense que tem alcançado destaque para além de seu lugar de origem.

Em Sem Título (fade out) vemos uma nuvem se reduzir, gradativamente, até desaparecer por completo, semelhante ao efeito usado no cinema para encerrar ou transicionar uma cena. O segundo trabalho, por sua vez, parte de uma experimentação do fotógrafo inglês Eadweard Muybridge (1830-1904). Felipe se apropria da The Horse in Motion (1878), uma importante série para a história da arte. Em suas palavras, ambos integram sua pesquisa sobre a “natureza domesticada”, na qual investiga o contato quotidiano da sociedade com as representações artificiais.

Que sua presença em outros lugares para além do de origem sirva de incentivo para os seus pares. Que diferente do efeito adotado na cianotipia, permaneçamos visíveis.

João Paulo Ovidio, professor, historiador e colaborador do PerifaConnection