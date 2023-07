Hortas comunitárias em Niterói

A insegurança alimentar é um tema que vem ganhando cada vez mais debate social. Ela trata, em linhas gerais, da situação em que se encontram muitas famílias que não têm sua alimentação garantida, como visto em diversas comunidades da cidade de Niterói. Muitas iniciativas vêm sendo desenvolvidas para tentar resolver ou amenizar essa situação, uma delas é a criação de hortas comunitárias em áreas urbanas.

No início deste mês, uma dessas hortas foi criada na comunidade do Cavalão em uma produção coletiva do Movimento Luta e da Associação dos Moradores do Cavalão. Fundado no início de 2023, impulsionado a partir da Escola Popular de Boxe, um projeto social localizado na comunidade, o Movimento Luta deu início a uma série de hortas que foram criadas nas periferias da cidade.

"A horta comunitária do Morro do Cavalão foi apenas a primeira. Nossa ideia é ampliar essa ação para diversas comunidades de Niterói", conta Mayara Gomes, fundadora do movimento. Apesar de ter o esporte como uma ferramenta de transformação social, o projeto decidiu atuar também no combate à fome, na luta por moradia e no direito à cidade.

As hortas também apresentam uma outra vantagem: os alimentos são cultivados sem o uso de agrotóxicos, garantindo não apenas a alimentação da comunidade, mas também a qualidade dos próprios alimentos. "Essa é uma das nossas prioridades no projeto. Não queremos apenas garantir a alimentação, mas colocar alimento saudável na mesa dos trabalhadores", informa Mayara.

Essas iniciativas ocupam áreas não utilizadas do espaço público e as convertem para o uso coletivo, proporcionando práticas de saúde, integração social, revitalização de áreas degradadas. A criação de áreas verdes também auxilia no combate ao aquecimento global, no impacto das mudanças climáticas, na diminuição da pobreza e no desenvolvimento local.