Oportunidade: jovens na política

Estão abertas as inscrições para a Escola de Política 2023, do Instituto Geração Democrática (IGD), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Nessa primeira edição, serão selecionados 20 jovens, de 18 a 29 anos. Os escolhidos receberão uma bolsa no valor de R$ 500 por quatro meses. O objetivo do projeto é estimular o interesse dos jovens pela política como ferramenta de transformação social.

As inscrições vão até 30 de julho e os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site do IGD, www.igd.org.br, onde também é possível obter mais informações sobre o projeto.

Além do formulário preenchido, os candidatos deverão gravar um vídeo de no máximo 90 segundos (1 minuto e meio) de duração contando sua motivação para se inscrever e sua expectativa para o curso. O vídeo deverá ser salvo em alguma plataforma digital e o link deverá ser informado no formulário de inscrição.

A seleção dos candidatos será baseada através das informações fornecidas no formulário de inscrição e no vídeo. A divulgação dos selecionados acontecerá até 8 de agosto de 2023. As aulas começam dia 15 de agosto de 2023. Os selecionados serão informados por e-mail ou telefone.