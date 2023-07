Oficinas gratuitas de circo no Centro de Artes da Maré

Entre os dias 1 e 18 de agosto, o Centro de Artes da Maré, localizado na Rua Bittencourt Sampaio, 181 - Maré, vai receber uma oficina de circo contemporâneo gratuita, com duração de 12 dias, voltada para adolescentes, jovens e adultos entre 14 e 30 anos. Todos os interessados em aprender sobre técnicas circenses como malabarismo, equilíbrio, acrobacia simples e trapézio fixo poderão se inscrever. As oficinas são uma iniciativa do espetáculo “Fábrica de Nuvem”, que estreia dia 5 de setembro no Centro de Artes da Maré, e serão conduzidas pelo artista circense e diretor teatral João Ferreira.

As inscrições são limitadas e já estão abertas, para acessar o link de inscrição basta ir no perfil do Instagram @centrodeartesdamare.



Além das atividades circenses, os participantes serão introduzidos a jogos teatrais e exercícios da dança contemporânea, integrando diferentes formas de expressão artística. As aulas acontecem de três a quatro vezes por semana, nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17 e 18 de agosto, sempre das 14h às 18h.



“O objetivo principal da oficina é oferecer aos adolescentes um ambiente criativo e seguro em que eles possam desenvolver habilidades físicas, expressivas e colaborativas. Através das técnicas circenses, os participantes irão aprimorar sua coordenação motora, equilíbrio e destreza física, desafiando-se e superando limites pessoais”, afirma João Ferreira, que vai conduzir as aulas e diretor do espetáculo “Fábrica de Nuvem”.