Wakanda in Madureira: de um piquenique a festival

O festival Wakanda in Madureira completou, no último dia 16, 5 anos de existência. Tudo começou quando Jonathan Raymundo e Dandara Barbosa, hoje ambos com 34 anos, resolveram fazer um piquenique para conhecer pessoalmente as pessoas que integravam um grupo no Facebook em que se debatiam as vivências de pessoas pretas. O curioso é que nem mesmo eles dois se conheciam pessoalmente.



“A ideia era a gente se reunir, se conhecer, se conectar para que juntos pudéssemos aprender um com o outro, conviver e criar unidades para somar nas resoluções dos nossos problemas e desafios comuns”, relembra Jonathan. “Ficávamos bem ali na graminha do Parque Madureira mesmo. Cada um levava uma comida, uma bebida e as caixas de som JBL, dessas de casa mesmo”, complementa Dandara.



Referenciando Raimundo, da TV Quilombo (MA), quando diz que “Preto não se encontra, se reencontra”, o que era um piquenique de pessoas que mal se conheciam, se tornou um evento de valorização da cultura preta, reunindo pessoas de diversos territórios que compartilham afeto com música, cultura e diversão.



“Além das apresentações culturais, temos a feira de afroempreendedores, fazendo circular a economia comunitária e o black money. Ao longo do evento, temos um espaço recreativo e educacional para as crianças, facilitando a presença das famílias que, em sua maioria, infelizmente, é comandada por mães solos. Além da convivência, da autoestima, da diversão às crianças, lidamos com elementos positivos da cultura negra, fortalecendo sua autoestima e seu bem-estar social”, afirma Jonathan.



Com o objetivo de realizar três edições anuais, o Wakanda In Madureira oferece quatro opções de ingresso: o social, que não possui custo algum; o colaborativo, com o valor de R$ 10,00; o valor ideal de R$ 30,00; e o valor justo de R$ 20,00. Assim, cada um, dentro da sua própria realidade, pode curtir o evento.

Ao olhar para a trajetória do evento, Dandara reflete: “É como um filho que cresceu, só que um filho de muitas mães. Pois o Wakanda só cresceu dessa maneira porque somos um povo que sabe amar. Um festival que inclui crianças, idosos e que toda família está totalmente de acordo com a noção de família africana de ser. Todos nós juntos sambando, cantando, dançando, sendo felizes. Como deveria ser sempre”.



