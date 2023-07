Para Luciana Oliveira, que está na feira com o estande do projeto Empodera Samba, um site que busca dar voz e visibilidade às mulheres no samba e no carnaval, o evento é muito importante para o empreendedor da favela.

"É uma ocupação de espaço onde favelados, pretos, periféricos, que somos discriminados e perseguidos, estamos em pé de igualdade, mostrando para o asfalto que somos gigantes".

Liliana Martins, idealizadora da marca Fundanga Vestuário, que produz moda agênero, com o paetê como principal matéria-prima, faz coro: "Existem muitos talentos escondidos que não têm chance de se expressar para o resto do mundo. Na comunidade tem muita gente que desenvolve soluções práticas dentro das suas limitações para melhorar a própria vida e a das pessoas que estão com ela", disse.