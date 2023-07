Rio é capital das favelas

A Cidade das Artes recebeu ontem o primeiro dia da Expo Favela Innovation, maior feira de negócios de comunidades do mundo. De acordo com a pesquisa do Instituto Data Favela, apresentada no evento, 39% dos moradores destas regiões têm um negócio próprio e, dos que ainda não possuem, 75% pretendem empreender. Quem participa da exposição exalta a visibilidade gerada pelo evento para quem empreende na periferia.

Organizado pela Favela Holding e produzido pela InFavela, com parceria social da Central Única das Favelas (Cufa), a abertura do evento contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"O grande ganho que temos com esse evento é expor a força das nossas favelas. O que a Cufa tem feito ao longo da sua história, especialmente com esta Expo Favela, é liberar a potência destas regiões. Para nós do Rio de Janeiro, que é a capital das favelas, é uma honra receber este encontro aqui", afirmou Eduardo Paes.

"Quero dizer da minha honra e orgulho de estar aqui como ministro dos Diretos Humanos. Nós queremos investir nas comunidades, nas favelas e nas associações de moradores, para que elas possam se organizar. O nosso papel é dar as condições para as pessoas permaneçam bem e vivam com dignidade para que possam construir um futuro e viver uma vida plena", destacou Silvio Almeida.

O evento tem duração de três dias e acabará amanhã, na Cidade das Artes (Avenida das Américas, 5300, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio).