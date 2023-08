Influencers e o Povo do Sapo pela Amazônia

Setenta criadores de conteúdo, a periferia e o Povo Puyanawa. Foi esse o cenário memorável da segunda edição da Creators Academy, uma imersão voltada para influenciadores e criadores de conteúdo adquirirem conhecimento e comunicarem sobre a Amazônia, seus povos e as mudanças climáticas que os afetam.



Idealizada pela empreendedora social Kamila Camilo e pelo ativista e influenciador Raull Santiago, articulada pelo PerifaConnection e produzida pela Mova.Art, a Creators Academy Brasil 2023 teve início no dia 24 de julho e estendeu-se até o dia 31, passando por Cruzeiro do Sul no Acre e pela aldeia indígena Puyanawa, que fica localizada em Mâncio Lima.



A experiência contou com diversas atividades, como debates sobre justiça climática e meio ambiente, trilhas, oficinas de pintura corporal e artesanato, atividades de corpo, rodas de música e muita conversa com os indígenas da comunidade. Entre seus participantes estavam nomes como a bióloga e ex BBB Jessilane Alves, as atrizes Ana Hikari e Mariana Xavier, o rapper Rincon Sapiência, dentre outros convidados.



Durante a imersão o Cacique Joel, liderança local, compartilhou sobre a história do seu povo. Ele contou que os Puyanawa tiveram suas terras expropriadas, foram catequizados e educados em escolas que proibiam a expressão de qualquer traço de sua cultura. Somente depois da demarcação da terra, a cultura puyanawa foi valorizada. A resistência e luta para dar continuidade a seu povo e preservar a floresta da qual são parte, fez com que criassem novas saídas a partir do legado de seus ancestrais. Atualmente, o maior desafio da comunidade é trabalhar no resgate cultural de suas tradições e levar para as futuras gerações uma cultura rica em conhecimento, livre dos destroços do colonialismo.



O Povo Puyanawa é também conhecido como povo do sapo, nome que traz à memória o Morro do Sapo, uma favela localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essa conexão e relação com a natureza marca a identidade dos territórios, fazendo-se entender que favela e floresta tem muitas coisas em comum e que, da mesma forma que é preciso defender as favelas e periferias, é preciso também defender os povos da floresta.



“Como só protegemos aquilo que conhecemos, nada melhor do que viver a floresta e cultivar boas influências. Participar da Creators Academy é muito mais do que pegar um avião e ir. Por isso foi tão lindo vê-los imergir, mas, apesar da saudade, tenho certeza que mais incrível ainda é a volta pra casa. São com essas pessoas que vamos multiplicar consciências pelo mundo.” Afirma Kamila Camilo, coordenadora do projeto.