Zé do Caroço

Cria de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, Stefan Costa, também conhecido como TransBoyLife, é um homem trans negro de 28 anos que tem deixado a internet pequena mediante o tamanho do seu trabalho.



Graduado em direito, estudante de Comunicação Social, colunista no Voz das Comunidades e participante da segunda imersão da Creators Academy, dedica-se à criação de conteúdo para as redes sociais, onde compartilha sua vivência enquanto homem trans negro.



Seu sucesso começou em 2018, quando criou um canal no youtube para compartilhar sua transição de gênero, pois não se via representado pelos corpos de menines trans brancos em evidência nas redes sociais. Foi quando decidiu então criar seu próprio canal para que outros menines negros pudessem também compartilhar suas histórias e se sentirem acolhides.



“Vivi essa falta de informação e agora eu posso passar um pouco do que sei para frente. Na internet, me deparei com muitos trans brancos. Queria ver como eu ficaria após o tratamento hormonal, mas nenhum deles se encaixava no meu perfil. Um trans negro não tem uma visibilidade tão grande quanto os outros”, afirma.



Com o objetivo de alcançar o máximo de pessoas, sejam cis ou trans, e amplificar as vozes dos que sempre estiveram a margem e esquecidos pela sociedade, Stefan continua na luta de dar espaço para outres menines trans e na busca pela ocupação de lugares que tanto diziam que não lhe cabiam. Hoje, tornou-se referência na luta LGBTQIAPN+ e conta com milhares de pessoas que o seguem.