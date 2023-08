Oportunidade para influencers das favelas do Rio

Em 2016 nascia o coletivo Movimentos de jovens favelados e periféricos com o objetivo de construir um futuro justo e igualitário para a juventude desses territórios. A partir disso, foram iniciadas formações sobre o tema política de drogas a partir da visão da juventude na favela.



Este ano, uma nova residência se inicia. E do mesmo modo que as anteriores, a formação Movi oferece uma bolsa-auxílio para ninguém passar perrengue. O curso pretende formar influencers de favela, então se você é uma pessoa favelada e tem entre 18 e 29 anos, você tem até o próximo dia 21 para se inscrever. As oficinas funcionarão de setembro a novembro no Parque União, na Maré.. Para mais informações, acesse @movimentos_ no Instagram.



As formações são uma das características do coletivo Movimentos. A primeira Residência Movi aconteceu três anos após a fundação do coletivo na qual seis jovens estudaram e debateram política de guerra às drogas, racismo e redução de danos. Em 2020, o Movimentos não parou e iniciou a segunda residência chamada Quilombo-Favela, desta vez completamente online, onde 20 jovens foram contemplados. Na 3° residência, em 2022, 10 jovens foram selecionados para debater também jornalismo e literatura favelada.

Jade Albuquerque, colaboradora do PerifaConnection