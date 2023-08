Cantinho da poesia

Bom é ser criança

Sem infância perdida ou pressa pra crescer

Bom é ser criança

Sem a dor da labuta e a urgência de ter

De ter o que comer

De ter onde morar

De mesmo sem ter

Ter que ter pra dar

Porque estão roubando

A tão linda ingenuidade

Fazendo com que cresçam

Tanto antes da idade?

Porque estão acabando

Com a pureza adolescente

Fazendo com que pareça

Tão feio ser inocente...





André Hotep