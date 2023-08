Mundial de Slam com representante brasileiro e gonçalense

Um morador de Santa Luzia, bairro de São Gonçalo, é o único representante brasileiro no II Mundial de Slam. A competição será uma das atrações da Festa Literária das Periferias (Flup), que acontece em de outubro, na Vila Olímpica da Gamboa, na Providência.

E esse artista se chama OCotta!, que trabalha com arte desde 2017. O Slam surgiu em sua vida através de um projeto no qual participou na época da escola. De lá pra cá conquistou o Campeonato Nacional de Slam, em 2022, e foi vice-campeão de Poesia Falada.



O Slam é um tipo de arte que tem como característica a declamação de versos em espaços públicos. É inspirado pelo rap e retrata a vida nas periferias. E a principal inspiração de OCotta! é a sua vida, suas dores, amores, lutas e sonhos, além do seu cotidiano, observando sua família, amigos e as ruas.



“Espero poder dar o meu melhor, no nacional eu vivi a responsabilidade de representar meu estado (acredito ter feito bem), agora a responsabilidade é ainda maior, é uma alegria enorme ser representante do Brasil”, comenta o artista, que dará o seu melhor na Flup.



Felipe Migliani, repórter e colaborador do PerifaConnection