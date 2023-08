Festival cultural gratuito na Zona Oeste

Em sua segunda edição, o festival cultural Santa História chega ao bairro de Santa Cruz, na Areninha Carioca Sandra Sá. O evento acontece no próximo dia 27 de agosto, das 11h às 17h, com atividades em diferentes espaços e formatos para a população da Zona Oeste aproveitar.



Além das mais de 20 atrações culturais, o evento também recebe uma feira de economia criativa que ocupará o espaço externo da Areninha com barracas de alimentação, venda e exposição de livros e produtos ligados à infância e à arte da narrativa. Oficinas práticas e rodas de conversa sobre os 50 anos do Hip Hop, diálogos sobre a arte de rua, a importância da música no contexto social e vivência e história de pessoas refugiadas, acontecerão em paralelo às apresentações artísticas. Na sala multiuso do espaço, oficinas de palhaçaria, teatro, música e Língua de Sinais também são opções de atividades para o público.



Para Andressa Lobo, produtora cultural local, a Zona Oeste é um verdadeiro celeiro de artistas que, muitas vezes, precisam sair do território para serem reconhecidos. "Quando realizamos um evento desses em Santa Cruz, damos palco aos nossos artistas que poderão se apresentar para amigos e familiares, já que estão mais perto de casa.” Para mais informações acesse o Instagram @santa.historia