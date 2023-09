50 anos anos da roda de capoeira de Caxias

Bodas de ouro não podem passar em branco, e como não poderia ser diferente numa tradição da Baixada Fluminense, a Roda Livre de Caxias, celebra nesta semana 50 anos de capoeira, patrimônio imaterial desde 2016. Fundada por personalisdades como Mestre Russo, Mestre Peixe, Mestre Rogério, Mestre Angolinha, Mestre Jurandir, Mestre Pedrinho, Mestre Brasa, Mestre Velho, Mestre Manoel, Mestre Baba e Mestre Cobra Mansa e Mestre Cobra Mansa. As atividades de celebração acontecem desde quinta-feira e terminam hoje com uma roda que congrega capoeiras vindos de países como França, Alemanha, Uruguai e Argentina.



Além de muita roda, o evento terá treinos de musicalidade e movimento na Quadra da Grande Rio, na Praça do Pacificador e no Galpão Goméia - todos próximos da Estação de Caxias. Um dos organizadores dessa festa e mestre do Grupo Unificar de Capoeira Angola é Carlos Alberto, o Mestre Graffit.



Os participantes ainda podem contar com shows de forró, reggae e samba de roda, seguindo os fundamentos plantados por mestres como Pastinha da Bahia (1889 - 1981) e Mestre João Grande, 90, residente em Nova York, e encontrando novas gerações que podem ser vistas nas escolas de samba, projetos sociais e muitas ruas não só do Rio, mas do país inteiro.

Jefferson Barbosa, diretor do PerifaConnection