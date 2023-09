Setembro Amarelo e ‘A Beleza Através do Olhar’

Anderson Rocha, fotógrafo e morador de Belford Roxo, montou em 2019, um projeto chamado 'A Beleza Através do Olhar', que consiste em ensaios fotográficos gratuitos durante o mês de setembro em referência ao setembro amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e cuidado da saúde mental.



Anderson conta que esse projeto começou na tentativa de ajudar uma pessoa da família que sofria de depressão: “Se sentia inferior a todos e eu tentava melhorar a autoestima dela através de fotos”. Na busca de ajudar outras pessoas que sofrem da mesma doença, Anderson continuou o projeto e atendeu em média 60 pessoas no primeiro ano. Com o auxílio do psicólogo Márcio Elias, Anderson relata que o atendimento é personalizado para o cliente se sentir acolhido e seguro, a ponto de ser acompanhado pelo fotógrafo até a unidade de saúde mais próxima se assim desejar.

Um dos casos que mais marcou o fotógrafo foi quando ele atendeu uma mãe que havia perdido o filho três dias antes: “Senti a dor dela, foi difícil fotografar, mas conseguimos e oferecemos ajuda a ela.”, relembra.



Para ele, a fotografia é uma válvula de escape e uma chance de enxergar a vida pelo lado mais bonito. Para acompanhar o trabalho, basta seguir o perfil @abelezaatravesdoolhar, no Instagram.





Jade Albuquerque, colaboradora do PerifaConnection