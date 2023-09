Artistas da baixada levam arte ao Centro

Ao contrário do que muita gente imagina, os moradores do bairro Tinguazinho, em Nova Iguaçu, não precisam pegar trem em direção ao Centro do Rio para acessar produções artísticas. Eles também levam para lá. Tudo começou quando os artistas visuais Silas Sena e Pietra Canle se reuniam com outros atores para fazer teatro comunitário. Até que, em 2020, tiveram de sair de cena temporariamente devido à pandemia da Covid-19. Com as dificuldades impostas pelo isolamento social, a dupla não se intimidou e começou a produzir lambe-lambe. O que se iniciou em meio a um cenário de dificuldades se tornou a iniciativa "BXD Lambe" e, agora, se junta ao trabalho de 14 artistas periféricos na exposição "Crias Que Criam".

Em cartaz desde o fim de agosto, a mostra reúne pinturas, ilustrações, fotografias, esculturas e objetos, em sua maioria de artistas negros e moradores da Baixada Fluminense. A exposição inaugura a "Ainda Galeria de Arte", no Centro do Rio. Para o curador da exposição, João Paulo Ovídio, colocar as produções de artistas de diferentes comunidades na região central do estado é sinônimo de liberdade para falar sobre questões presentes na vida dos crias. "Não é fácil para um artista, especialmente quando periférico, atravessado por marcadores de raça, gênero e sexualidade, expor o seu trabalho. (...) Hoje podemos falar abertamente de manifestações que realmente nos interessam, como o grafite, o funk e o carnaval", afirma.

Sob a direção de Kariny Fenelon, o projeto da galeria teve início há dois anos, na internet, sendo uma de suas finalidades a venda de trabalhos de artistas independentes para todo o Brasil. Agora, com uma sede, a iniciativa passa a ter um espaço físico para chamar de seu. Na primeira exposição, a arte de Silas e de Pietra (citados no início da matéria), do "BXD Lambe", presta uma homenagem à Lacraia, artista de grande importância para a comunidade LGBTQIAPN . "A gente (do BXD Lambe) sai do nosso território, mas sempre sabendo que a Baixada é nosso lugar de existir e de fazer arte", avalia Silas.

Com entrada franca, a exposição "Crias Que Criam" está em cartaz até o dia 21 de outubro, de quarta a sexta, de 11h às 18h, e sábado, de 11h às 15h, na "Ainda Galeria de Arte", localizada na Rua da Quitanda, nº 83, 2º andar, no Centro do Rio. A visita precisa ser agendada pelo site galeriaainda.art.