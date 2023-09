Aldeci Ribeiro - Mestre Monge

A história de vida de Aldeci Ribeiro, de 67 anos, mais conhecido como Mestre Monge, se entrelaça com sua trajetória na capoeira. Nascido no Espírito Santo e criado na favela da Mangueirinha, em Duque de Caxias, há 50 anos o mestre se dedica à luta formando outros futuros mestres atuando como professor na Associação Cultural e Educacional Benizio Silva (Acebs), na Associação Terra dos Homens e no seu próprio Centro Cultural Raízes Brasileiras, em Duque de Caxias. Formado pela Associação de Capoeira Raimundo Filho, onde recebeu o nome de Monge, Aldeci alcançou o título de Mestre em 1985. Discípulo dele, o Mestre Calado carrega seus ensinamentos e afirma a importância da capoeira como ferramenta de transformação na vida de quem pratica.

"É um instrumento que transforma a vida de vários jovens e resgata também como processo de formação de caráter. A importância da capoeira na vida do jovem é também de um olhar interior em relação aos seus próprios conceitos. A disciplina supera qualquer frustração parental e faz com que os alunos as superem, perdoando, superando os seus conflitos internos".

O compromisso e dedicação do mestre na luta foram reconhecidos na Câmara Municipal de Duque de Caxias onde recebeu o título de melhor Mestre do Município e uma honraria através da Medalha Zumbi dos Palmares.